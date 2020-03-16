中興大學16日宣布該校工學院、電資學院，3月11日與俄羅斯國立薩瑪拉科技大學（Samara State Technical University）自動化與資訊科技學院，分別簽訂合作備忘錄，雙方聚焦智慧研發領域，透過人員交換及資源共享等，深化交流合作。

該項簽約儀式，俄羅斯國立薩瑪拉科技大學資管系主任Petr Skobelev教授，帶來該院已完成合約，分別由興大工學院長王國禎、電資學院長楊谷章代表簽署，包括行銷系教授李宗儒、土木系教授楊明德等人，共同參與見證。

未來兩校合作將特別著重在人工智慧（AI）、智慧農業、智慧製造、智能運輸、智慧供應鏈及相關領域。另雙方也在師生交流、共同推動計畫、研究發展等面向進行合作。

興大工學院與電資學院近年在智慧研發領域能量充沛且成果亮眼。工學院機械系教授李慶鴻、土木系教授楊明德2018獲科技部AI人工智慧計畫補助、機械系與醫工所分別於2017與2018年獲得「教育部智慧製造跨校跨域教學策略聯盟計畫聯盟中心計畫」與「教育部智慧創新高值醫材學產研鏈結人才培育計畫」。

近年，興大工學院積極推動國際雙聯學位，目前已簽署學術交流協定、雙聯學制的姊妹校，歐美亞各洲20所知名大學，增加師生與國際互動的管道，並辦理國際會議，加速國際化的步伐。

而興大電資學院則將AI運用於農業、醫療、生醫、交通等領域，包含與動科系合作，設計牛隻飼養感應器；另也配合科技部「適用於人群環繞場所之智慧型自走式載具發展及其應用」半導體射月計畫，開發出適用於人群環繞場所的智慧型自走式載具。

興大資工與生技產業合作，以AI全自動觀察細胞，降低免疫療法在細胞培養階段的成本，加速醫療進步。同時今年也將開設「電機資訊學院學士班」，以訓練國家未來AI設計人才為目標，朝向「智慧感知與資訊應用」、「行動通訊與智慧物聯網」、「智慧電子與光電系統」、「人工智慧晶片設計」及「智慧型控制與應用」等五大AI領域創新研發，進而培育劃時代人才。

(工商 )