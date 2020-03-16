隨著疫情衝擊全球，不僅是許多國外旅客暫緩來台，也大大降低國人出國遊玩的意願；除此之外，受到最大衝擊的旅遊業，也受到今年疫情拖累。屏東海生館針對旅遊服務業推出最夯的夜宿海生館優惠，希望相關從業人員在經過忙碌的寒假後，雖然沒辦法飛出國，但反而可藉此機會潛入奇幻的海底世界，到風和日麗的國境之南透透氣。

屏東海生館推出的服務業優惠，只要是旅遊服務相關從業人員，憑身份證及任職公司行號之有效工作識別證，即可享有兩人同行夜宿海生館贈送成人海洋卡一張，讓旅遊服務相關從業人員可享一年無限次免費入館，讓辛苦的服務從業人員有空時就可到海生館透過美麗的海底世界療癒身心，充飽電後再出發！

屏東海生館每天近閉館時分，便可以看到許多遊客拉著行李箱走進海生館的奇景，也宣告海生館的魔幻時刻即將展開。隨著一組組導覽員帶著遊客仔細觀察小丑魚從海葵中穿梭、看著海星翻出乳白透明的胃咀嚼著大餐、甚至進入後場親手餵著海生館精心準備的餌料，這些讓遊客不禁張大嘴巴嘖嘖稱奇的情景，是海生館夜晚的日常，也是夜宿海生館的魔力所在。

除此之外，近年來屏東海生館經營團隊更和恆春半島社區協會合作，針對不同季節推出限定行程，除了在館內了解海洋生態，更要讓民眾到戶外透透氣，感受大自然的美妙之處；包含四月開始的「觀珊望海」、「鹽語船情」限定行程，將帶領遊客感受大自然的珊瑚生態，以及在夕陽海灣中划著獨木舟感受海天一色的奇景，也讓參與過遊客紛紛表示更能體會恆春半島之美。

屏東海生館近期推出的服務業夜宿優惠，將針對餐飲、旅行社、旅宿業、百貨業、交通航運等從業人員，只要即日起 ~ 2020/03/30期間，訂購2020/03/15 ~ 2020/06/30的夜宿海生館活動，兩人成行以上即贈送成人海洋卡一張，等同於一年內憑卡即可免費無限次參觀海生館；讓旅遊服務從業人員想療癒身心時，可以隨時到屏東海生館，充飽電後再回歸工作崗位上。屏東海生館為了確保入館民眾健康，每日皆實施嚴謹的防疫措施。包含全面入館民眾及員工需量測體溫，發現異常體溫的遊客或員工，會禁止入館並協助就醫。同時現場每天加強消毒清潔館內公共設施，包含遊客常接觸的座椅、扶手、置物櫃、展示缸面等遊客可能接觸到的設施，並用酒精加強擦拭消毒。除此之外，海生館營運團隊也要求現場第一線工作人員配戴口罩。屏東海生館希望大家在防疫身心緊繃之餘，能夠以放鬆的心情參觀海生館，在大自然療癒身心後，以正面的心情迎接未來挑戰。

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