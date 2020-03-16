新冠肺炎疫情肆虐全球，義大利成為嚴重程度僅次於大陸的國家，累計確診人數超過2.4萬人，死亡1809人，全面實施人性化封城。不過禁足在家的義大利人並沒有失志，不改樂觀性格，在家的陽台開演唱會；一名羅馬男子14日更高唱中國國歌《義勇軍進行曲》大喊，「謝謝中國！」而周圍鄰居皆歡樂鼓掌附和。

根據陸媒《人民日報》報導，近日來，義大利民眾在各地發起了包括「18時陽台音樂會」在內的各種互動活動，互相激勵加油，希望可以用樂觀的心，戰勝病毒。而隨著口罩、新肺呼吸機等醫療物資陸續抵達義大利，讓當地人們充滿了希望；為了感謝中國，大家紛紛在街道上放起中國國歌。

地鐵站附近的小區14日晚間6時許，街道上響起了中國國歌《義勇軍進行曲》。一名羅馬男子大聲高喊，「Grazie Cina！（感謝中國）」鄰居紛紛鼓掌致意。另外，還有一名義大利男子特別學習中文，獻唱中國國歌，感謝中國在其他歐盟國家皆淪陷、沒給予實質幫助的情況下，仍願意伸出援手。

貼文一出，許多大陸網友紛紛留言，「我覺得大家還是要有一些理智的聲音，不要隨便嘲笑其他國家的疫情，希望全球人民能夠團結起來共同抗擊疫情；影片是真的，義大利大多數人對於中國的態度是友好的，病毒面前人類是命運共同體，大家加油。」

影片：點我

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(中時電子報)