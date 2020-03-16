海洋委員會主委李仲威今日至立法院內政委員會做業務報告並表示，海委會轄下海巡署今年已查獲超量出口口罩2案，合計超過7萬多片，未來也會持續加強管控邊境防疫、防止非洲豬瘟、新冠肺炎疫情入境。

李仲威指出，海巡署所執行的安海專案，已查獲各級毒品共9千餘公斤、各式槍枝85支、子彈3千餘發、偷渡犯138人，其中偷渡者以越南裔105人占最多。

李仲威說，另海巡署所執行的安康專案，查獲私菸665萬餘包、走私農畜漁產品6萬多公斤、活體動物713隻。查扣7艘不法抽砂船，扣留2艘，並已判刑，船、砂均已沒入。

民進黨立委張宏陸質詢表示，香港沿海出現口罩垃圾潮，台灣應注意有無類似狀況，以避免防疫漏洞。海保署長黃向文表示，北台灣部分近攤有發現零星狀況，但到底是海上漂流過來還是台灣自行製造的，目前還沒鑑定。

李仲威補充，若是從海上漂流過來的口罩垃圾，抵岸時會呈現帶狀，目前對於海漂垃圾都會做通報，等資料彙整後再來了解到底是從何而來，再做後續處理。

(中時 )