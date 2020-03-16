疫情成為全球大流行之後要注意甚麼？台大公衛學院副院長陳秀熙表示，除了追蹤陽性率，也要及早部署一般病床以及加護病床。

陽性率指的是檢測之後的陽性比率，陳秀熙表示，這個數據非常重要，像義大利倫巴底陽性率高達31.5％，表示傳染力很高；台灣0.3％算是相當低；比較特別的是南韓全面篩檢，但陽性率僅3.0％。

陳秀熙說，陽性率和接觸者採檢對象範圍、採檢部位、試劑準確性、病患疾病嚴重度、各國檢驗能量等5個因素有關。採檢部位方面，美國醫學會雜誌JAMA已有文獻指出，咽喉採樣的陽性率會低於鼻咽及痰液採樣，值得台灣參考。陽性率除了和國家的經濟能力相關，陽性率高的國家有7成個案致死率也高。全球大流行之後，台灣應該追蹤陽性率、找到早期個案，避免演化為嚴重個案。

此外，義大利、西班牙、法國等國醫療體系崩潰，也給台灣很大警惕。陳秀熙以義大利倫巴底為例，3月8日到12日檢驗者人數倍增，需要住隔離病房者也增加1成至4503房，但康復人數減半，空不出病房，因此短短一周隔離病房的需求量暴增為3月3日到7日1786房的2.5倍，完全供不應求。

更糟的是到3月14日為止，倫巴底病情第2級（門診或住院治療）惡化為第3級（重症）高達21.6％，ICU加護病房1061房，但倫巴底只能供應482床，很多重症就是因為等不到加護病房而死去。

醫者仁心，陳秀熙說，不管病患年輕、年老，如果倫巴底可以盡早調整病床數，可以避免這些死亡。希望台灣能夠居安思危，「我們是在建立一個國際級的防疫線，希望台灣民眾不要只以自己單一國家去思考。」

(旺報 )