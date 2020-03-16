國民黨主席江啟臣究竟會如何協助高雄市長韓國瑜度過罷免危機，外界高度關注！自由作家洛杉基提及，很多人希望他能對高雄藍營選民是否該出門投票「反罷韓」一事表達意見，洛杉基卻感到兩難，擔心其意見恐會誤導高雄藍營，導致令人遺憾的結果。

韓國瑜深陷罷免風波，使許多韓粉憂心忡忡！洛杉基在臉書指出，近期他不斷收到韓粉網友來信，希望他能對高雄藍營選民是否該出門投票「反罷韓」一事表達意見。然而，卻讓洛杉基感到兩難，他擔心個人的意見恐怕會誤導了高雄藍營，導致令人遺憾的結果。他因此避免表達個人意見，且一直期待韓國瑜團隊或國民黨黨中央，能做好沙盤推演，然後出面發表黨中央意見，讓藍營群眾有所依據，不致群龍無首。

未料，面對綠營從黨中央到地方，從大綠小綠到外圍組織、從1450到817，都已經整合完畢，全體磨刀霍霍砍向韓國瑜，權力及利益分贓已經達成共識，「而國民黨中央，依然袖手旁觀，無人願意出面表達黨中央立場」。洛杉基表示，希望江上台後能劍及履及，立刻打好這一場戰役；贏了，便可奠定自己在黨內的領導地位；輸了，國民黨恐怕如沙灘堆積成的沙堡，迅速被綠浪淘盡，結束這一段令人唏噓的民國史。

(中時電子報)