兩人熱戀期間經常帶3個孩子出門遊玩，不料才新婚兩個月，一切就變調。（翻攝臉書／謝瓊雲彰化傳真）

男童遺體相驗，謝女不發一語被警方帶到殯儀館配合調查。（翻攝臉書／謝瓊雲彰化傳真）

陳男老家是一處低矮平房，旁邊的院子和公園都是三名繼子平日玩耍的地方。（謝瓊雲攝）

父母早逝的陳男與新婚妻子一家五口同住在鹿港郊區老家，是一處低矮平房，平房隔壁還住著伯父一家，親友對於發生憾事不願多談。（謝瓊雲攝）

謝女臉書上竟是一家歡樂出遊的畫面，陳男平時與孩子互動不錯，不料婚後竟開始對小孩動手。（翻攝臉書／謝瓊雲彰化傳真）

彰化鹿港周末驚傳人倫悲劇，34歲陳姓男子14日深夜，疑似因不滿孩子哭鬧，對新婚妻子與前夫所生的4歲稚齡男童拳打腳踢，盛怒中一腳踹昏男童，竟還開門把奄奄一息的幼兒拋甩屋外路邊，而警消直到昨晚才接獲通報，救護車趕到時，男童在屋裡已成冰冷遺體，陳男被帶回警局；檢警上午完成相驗，全案朝「殺人罪」偵辦，正深入調查釐清案情。

根據了解，34歲陳男是家中長子，父、母早逝，弟弟妹妹都各自成家住在外地，他住在老家、平日靠打零工維生，收入不豐；去年認識27歲謝女，不介意她已婚還有3個年幼小孩，兩人陷入熱戀，今年1月3日結婚。

謝女與廖姓前夫育有6歲長子、5歲女兒和死者謝姓男童，廖男前年因案入獄後，兩人離異，孩子全改從母姓，謝女也從北部帶著孩子搬回南彰化老家，好不容易找到新歸屬，不料仍遇人不淑！

警方初步調查，14日晚間陳男對4歲男童又踢又踹，15日凌晨還將奄奄一息的小孩扔到門外路上，妻子謝女疑似目睹卻不敢反抗，離家後再返家默默將兒子抱回屋內，直到15日晚間才通報消防隊，但救護車深夜趕到場時，男童早已成冰冷遺體，隨即收隊交由警方調查。

至於男童是否連日受虐？何時斷氣死亡？被拋甩門外至通報警消中間相隔逾18小時，中間又發生什麼事情？案情諸多疑點，檢警仍在釐清。

檢方表示，初步相驗男童遺體，出現血胸、死因為內出血，其頭部、左右肩膀與雙腳都有明顯外傷，背部也有疑似遭棒棍毆打的棍狀瘀傷；目前初步排除母親為共犯，案發當晚陳男疑似暴怒三個小孩抓過來一起打，研判當時媽媽在場，急著帶兩個大的匆忙離家，凌晨在返家後發現小的已昏迷不醒。

鄰居表示，陳男住在老家，收入不穩定，謝女則沒有工作在家帶小孩，3個孩子非常活潑可愛、討人喜歡，經常會到屋外的院子和一旁公園玩耍；起初小夫妻很甜蜜，但最近半個月曾三度聽到夫妻大聲爭吵，還有打罵小孩的哭鬧聲。

鄰居感慨，上周四晚間曾聽聞孩子哭聲，隔天周五一早要拿玉米給三個小孩吃，3個人乖乖坐在門口等娃娃車，看到謝女在屋內滑手機，姐姐還說弟弟晚上不乖被罰，還被打、被踢又抓去撞頭；不料周六一整天屋子裡就靜悄悄的，完全沒聲音，令她覺得不尋常，沒想到男童竟已發生不幸。

彰化縣政府社會處表示，謝女與前夫曾在2016年經由桃園市戶政系統、2018年前夫入獄時，兩度被通報為高風險家庭，社會處接手追蹤後，發現謝女獨自照顧三名稚子，提供經濟扶助，包含中低收入戶補助，孩子則分別有特殊境遇家庭子女生活補助和兒少生活補助等，但再婚後並無通報紀錄；今天已將另兩名同住子女帶離安置，並進行後續心理輔導。

(中時 )