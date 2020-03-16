疫情指揮中心日前宣布，新增6例新冠肺炎確診患者，這六例都有國外旅遊史，其中一名為學生。由於確診者越來越多，引發網友不安，認為是否該公開地點較好，也讓民眾有所防備。對此議題，藍營立委蔣萬安就曾質疑為何不公開？陳時中直言，「不能掌握的會公開，能掌握的不公開」。

對此，有網友在批踢踢發問，去希臘玩確診害學校停課，學生受影響。明知日本嚴重還去玩，現在確診公司部門同事跟著停班，這些人害了大家，為什麼大家不敢講是誰在哪？有沒有八卦？

網友留言。（圖片摘自批踢踢）

底下網友紛紛表示，「其實應該講，這樣大家沒事才不會靠近」、「可以公布那個區域，不一定要公布各資，致少去那附近要多留心，不就好了」、「台灣資訊太透明了，沒多久群組都會傳出來」。但也有網友有不同意見，「因為平常有相關聯的一定會知道；沒關聯的，知道了也根本無助防疫，只是恐慌而已，懂」？

不過，對於要不要公布訊息時，台灣在24例「北部女」出現時，國民黨立委蔣萬安就曾要求「進一步」公布「北部女」的訊息，希望這樣能夠讓民眾的心情穩定下來。

不過，陳時中表示，「如果全部能夠掌握，只是徒增大家的恐慌。」此外還強調，不能掌握特定對象，中心才公布；能掌握的就不公布，用個人感覺來評論疫情，是非常不恰當的行為。

(中時電子報)