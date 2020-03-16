為了讓沒時間排隊買口罩的上班族、學生等族群也能買的到口罩，中央流行疫情指揮中心推出「口罩實名制2.0」，開放網路預購口罩，並使用網路銀行、信用卡或ATM轉帳等付款方式繳費。因為透過網銀或ATM跨行轉帳，500元以下只有一次可以免手續費，對此，兆豐金(2886)旗下兆豐銀行建議民眾，如果覺得跨行轉帳免手續費的優惠次數不夠用的話，可以申辦兆豐銀行MegaLite數位帳戶，就可以享有每月跨行轉帳及跨行提款各10次免手續費的好康。

為了讓民眾上網購買口罩能安心交易，MegaLite數位帳戶的每筆轉帳交易皆會發送e-mail通知存戶本人，另外，加入兆豐銀行Line官方帳號，每筆交易也都能即時通知不漏接。

如果選擇使用信用卡付款的話，只要刷兆豐銀行e秒刷鈦金卡，兆豐將回饋7元刷卡金，換言之，民眾等於只需支付口罩本身成本15元，相當於一次就能獲得32%回饋，堪稱目前全台網購口罩回饋最高發卡行。

面對疫情緊張，為陪伴民眾度過非常時期，兆豐銀行早在1月底便第一時間宣布推出多項防疫措施與優惠，首先是創全台先例，率先宣布針對4大類繳款正常的民眾，全面提供卡費延遲繳款3至6個月服務，包括經確診患者、居家隔離不得外出者、第一線救護醫療人員與因疫情滯留無法回台者，只要致電客服即可申請，而已產生之違約金、循環利息等費用亦可同步減免。個人貸款戶短期內不克前來銀行還款繳息者，經確診或居家隔離、居家檢疫不得外出者，也可以申請3個月內暫免還款繳息，並減免逾期利息及違約金。

此外，為維持營運不中斷，兆豐銀行亦是公股行庫第一家啟動異地備援機制的銀行，行員早已異地、分組上班，也做好在家上班的準備，確保金融服務不受疫情影響，積極與民眾一同防疫，以善盡企業社會責任。

(時報資訊)