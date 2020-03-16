北部某男高中生因與家人同遊希臘，15日被確診為新冠肺炎，迫使全班停課14天，新北市長侯友宜16日宣布，高中職以下所有師生一律禁止出國，桃園市也跟進。北市教育局表示，各級學校師生7月14日前原則上不得出國，若有必須出國的比賽或重大原因，仍需專案報准。

關於新北下禁令，黃珊珊表示，那是侯市長宣布的，而這孩子在北部，北北基是生活圈，學校要有一致做法、中央現在規範也廣泛，禁止出國需要中央下令，她也要了解新北禁止是有什麼樣的狀況，她還要再清楚了解，並跟中央請示能不能做什麼限制，至於能不能禁止上課「好像不行」，禁止出國是限制人民自由，不過中央有法規的話可指揮，要請示中央發布命令，否則她禁止人家出國，沒有發源是不行。

黃珊珊說，現在也不是出國問題，而是回來怎麼辦，可能讓他們先放7天假，讓他們居家檢疫，7天後到學校坐單獨的位置，離同學座位遠一點，總共14天後再恢復正常，她也比較在意這些孩子從國壞回來的自由活動問題，以上2個都要跟中央請示，現在要隔離的是30、40人，如今歐美很多大學都休息，學生要回來、量會很大，這是接下來必須面對的事。

不過，北市教育局稍早補充表示，已請示副市長黃珊珊，各級學校師生7月14日以前原則上不得出國，若有必須出國的比賽或其他重大原因，仍需專案報准，未准假仍出國者，學生依校規處理，教師依考核辦法處理。

(中時 )