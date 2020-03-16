華碩(2357)今日發表獨家Power Balancer技術，將應用於「RS720／720Q／700 E9」、「RS520／500 E9」與「ESC8000／4000 G4」系列伺服器，其具備即時監控與自動調節處理器負載技術，搭配第二代Intel Xeon Scalable處理器，能提供風馳電擎的運算效能，且最高可為每個節點節省約31瓦特電力，進而為企業用戶大幅降低用電成本與維持最佳效能，打造絕佳的運算解決方案。

在高效能運算、AI人工智慧 或邊緣運算等複雜的應用中，如何在效能與耗電量之間取得平衡，已成為伺服器產業的重要課題。隨著第二代Intel XeonR\ Scalable處理器問世，華碩亦推出全新研發的Power Balancer技術，能即時監控且自動調整處理器負載，大幅降低整體耗電與提升效能表現，充分發揮第二代Intel Xeon Scalable處理器的威力。經測試，在維持相同效能時，搭載華碩獨家Power Balancer技術的伺服器最高可節省約14%用電，藉由自動調整處理器頻率，在多執行緒的運作方式中有效降低耗電量，為企業省下可觀的用電成本。

此外，根據「SPEC CPUR 2017」標準評測顯示，搭載第二代Intel Xeon Scalable處理器與Power Balancer技術的伺服器，最高可提升36%的運算效能，同時支援Intel Optane持續性記憶體，讓記憶體與儲存能力巨幅躍進。

(時報資訊)