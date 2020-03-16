「1450」網軍宣傳部隊要改暱稱了嗎？農委會108年原先編列1450萬元預算 「加強農業訊息因應對策計畫」遭藍委陳宜民質疑，農委會卻始終含糊其詞。今天該計畫再度捲土重來，由「海極創意」以決標金額828萬拿下該計畫。網友也感嘆，「可憐」。

據「政府電子採購網」決標公告顯示，「109年度加強農業訊息因應對策計畫」共2家廠商投標，分別是「海極創意」、農委會轄下「財團法人豐年社」，標案計畫為期一年。由「海極創意」以828萬元決標金額，從「財團法人豐年社」，搶下標案，但得標公告後也再度引起網友討論。

立法院經濟委員會今天(16日)排定農委會進行業務報告，主委陳吉仲備詢時則解釋，「行銷案」是農委會為確保網路上假訊息，能在第一時間回應澄清，假訊息已嚴重影響到市場價格與農民權益，且公開招標透明、完全接受立法院監督，他強調，「沒有所謂操作網軍這件事情」。

國民黨委員去年追查農委會養網軍議題時，不只關注「108年度加強農業訊息因應對策計畫」，同時也回溯「106年度新農業政策多元傳播案」、「107年數位平台建置及數位行銷案」等以網路傳播為名的相關計畫，並要求政府交出結案報告，但農委會卻以事涉智財權為由，只能在秘密會議中提出，反而引發外界更深的疑慮。

相關標案資訊，經轉傳至批踢踢論壇，網友看完紛紛留言，「真的很有種耶」、「可憐哪」、「說個笑話，農委會沒有網軍」。

(中時電子報)