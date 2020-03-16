大陸國家統計局16日最新公布2月份全國城鎮調查失業率觸及6.2％的高點。統計局對此表示，失業率上升主因受疫情影響，總體來說2020年就業形勢相對嚴峻、就業壓力較大；但隨著經濟的逐漸轉好，預期2020下半年就業情況有望好轉。

統計局公布，首兩月全國城鎮新增就業108萬人，2月全國城鎮調查失業率為6.2％，31個大城市城鎮調查失業率為5.7％。

中新網報導，統計局發言人毛盛勇稱，2月失業率上升的主要原因為疫情影響，企業的生產經營活動受到波及。從當前看，疫情的衝擊對企業還是帶來一些負面衝擊，中小企業受到的影響更大。再加上2020年畢業的大學生總量會達到874萬，都會給就業市場帶來壓力。

他表示，海外疫情蔓延，也會給國內的經濟增長帶來一定的壓力。在這樣的情況下，就業壓力還是較大。下一階段隨著生產生活秩序不斷恢復，就業的需求會增加，會有利於減輕就業的壓力。尤其下半年經濟逐漸轉好，如果經濟走得更穩，就業的壓力整體來說可望減輕。

他又稱，一方面中央會加大宏觀政策對沖力度，另一方面就業優先的政策會進一步加大力度，通過更大力度的政策作用，會促使全年的就業形勢保持總體穩定。

(工商 )