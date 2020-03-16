受新冠肺炎疫情打擊，大陸國家統計局16日最新公布2020年前兩月社會消費品零售總額較上年同期衰退20.5％，不僅遠遜於市場預期的增長0.8％，亦創下2003年5月SARS爆發以來最差紀錄。

統計局官網公布的資料顯示，在各項消費當中，除汽車以外的消費品零售額達人民幣（下同）48,476億元，降幅18.9％。按經營單位所在地分，1～2月份，城鎮消費品零售額44,881億元，年減20.7％；鄉村消費品零售額7,249億元，降幅19％。

按消費類型分，1～2月份，餐飲收入4,194億元，較上年同期衰退高達43.1％；商品零售47,936億元，下降17.6％。1～2月份，全國網上零售額13,712億元，較上年衰退3％。不過線上銷售有所增長，實物商品網上零售額11,233億元，增長3％，占社會消費品零售總額的比重為21.5％。

(工商 )