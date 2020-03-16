高雄市長韓國瑜罷免案領銜人陳冠榮等人今天（16日）到監察院檢舉，指高雄市副市長陳雄文兼任高雄市選委會主委，違反《公職人員利益衝突迴避法》，要求陳雄文必須立刻辭去主委一職。對此，台北市議員游淑慧在臉書發文，上述講法「真是令人嚇傻他們的失智與失憶」，並指點罷韓帶頭者「不如直接請教民進黨吧！」

游淑慧指出，一群不懂法律或「雙標橫行」者，不斷叫囂高市副市長陳雄文擔任高雄市選委會主委不中立、應予迴避，真是讓人嚇傻他們的失智與失憶，她建議這些人不妨直接請教民進黨，究竟高雄市副市長是否能擔任市選委會主委？是否會有不公？

游淑慧指出，2019年總統大選期間，中選會主委由雲林縣長選舉落敗的李進勇擔任，李進勇原是民進黨籍。2018年縣市長大選期間，台北市選委會主委是柯文哲的副市長林欽榮、新北市選委會主委是朱立倫的秘書長許育寧、桃園市選委會主委是鄭文燦副市長王明德、台中市選委會主委是林佳龍秘書長黃景茂、台南市選委會主委為賴清德代理市長李孟諺，其實已經解答了那些人的疑問。

游淑慧認為，陳雄文副市長該不該在罷免案中迴避？罷韓者不妨去問執政黨三個問題，包括：上述這些縣市選委會主委有無不公？歷屆大選中，現任市長的副市長、秘書長為什麼沒有迴避？未來大選中，與候選人相關的人士要不要全面迴避擔任選委會工作？此外，游淑慧也想問，難道台灣的任何法規遇到韓國瑜，都會有一條「韓國瑜除外」、「逢韓國瑜就另有規定」？

游淑慧提醒，究竟選委會主委誰適合出任？是一個「連民進黨都迴避」的話題，因此大家應先問問李進勇、鄭文燦、林佳龍、陳菊、賴清德、蘇貞昌，市府副市長當選委會主委，有沒有問題？

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(中時電子報)