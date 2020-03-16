新冠肺炎疫情重挫觀光業，傳出台北亞都麗緻飯店將放無薪假，亞都麗緻稍早回應，截至目前為止目仍在與同仁協商中，尚未送交主管機關申請。也強調國外商務客與觀光客為主要客源的台北市商務飯店首當其衝，在業績如雪崩般的衝擊下，同業目前皆已擬訂或實行員工縮減工時的各項方案。

除了節流，亞都麗緻也積極開源，即日起至4月30日推出「買一贈一 ‧歡樂延長至9月」住房專案，NT$4,399即可連續入住兩晚或選擇分兩次入住，亦即享受五星尊榮住宿體驗，每房僅需NT$2,199！分兩次入住，第二晚使用期限更延長至9月30日，住宿期間可不限次數享免費停車、健身房、親子休憩室等豐富設施與服務。

同時，館內米其林一星餐廳天香樓即日起至4月30日，平日午間餐期間，推出「米其林杭饌輕鬆點」，三人以上同行，每桌至多9位用餐，每人僅需NT$1,680＋10％即可無限享用從前菜、海鮮、肉類、湯品、時蔬、麵膳及甜點七大類別。

亞都麗緻表示，除了積極爭取更多住房與餐飲活動推廣所帶來的客源，亦在開源與節流雙管齊下，試圖努力維持長久的營運。人力成本始終是服務業佔比相當大的支出，因疫情短期內未見曙光，故與相關主管機關進行了解相關實行細則，以期務必符合所有法令規範。

亞都麗緻解釋，施行縮減工時的前提是必須徵求同仁的同意，與同仁懇切的對談是我們相當重視的過程，亦希望在與同仁的溝通過程中，能夠使他們深刻了解飯店目前所遇的困境與我們努力的痕跡。十分慶幸地同仁大部分都予以支持諒解，願意共體時艱。如短期內景氣好轉，我們也將縮短此政策的實施期間，讓所有同仁皆能回歸正常的生活。

亞都麗緻強調，無薪假是所有企業萬般不願意執行的措施，疫情仍蔓延持續，嚴峻重創觀光旅館市場，歐美相繼淪陷，國內外消費者均大幅縮減旅遊與各項消費，短期內都會是相當艱困的日子。在此非常時期，我們需要大家團結一心，才能一同攜手共渡難關。飯店在此時並不願裁員而失去任何一位家人，我們由衷感謝同仁願意一起讓公司走更長遠的路，未來才得以繼續照顧每位同仁背後的每一個家庭長長久久。

(中時 )