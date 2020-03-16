受到新冠肺炎疫情影響，國內許多表演已取消，台北市立國樂團改策畫網路直播音樂會，演出《望春風》、《草螟弄雞公》等多首耳熟能詳曲目，將於本周六於網路平台上免費播放。

團長鄭立彬表示，北市國在最短時間內策劃這場網路直播音樂會，「雖然這是一場『沒有現場觀眾』的音樂會，但是我們期待更多的樂迷及觀眾參與，也希望在這波疫情中，音樂能安撫大家不安的心情。」

音樂會曲目包括《望春風》、《草螟弄雞公》、《百鳥朝鳳》、《達邦節日》等，獨奏家包括嗩吶演奏家林子由、笛演奏家賴苡鈞、林克威等人。

鄭立彬團長表示，出席這場演出的團員，團方也會照顧大家健康，以最高規格的防疫措施，包括場館消毒、量測體溫、戴口罩、健康狀況掌握、演出座位也重新調整安排，讓團員無後顧之憂，在安全的環境下演奏。

音樂會將於3月21日晚上7點半，在YouTube平台的「TCO Channel」、台北市立國樂團粉絲專頁轉播。

(中時 )