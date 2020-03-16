行政院13日宣告台中生煤管制自治條例部分條文無效，引發地方反彈，台電16日表示，近期不論是環保署撤銷台中市環保局對台中火力電廠的裁罰，或者是行政院宣告《台中市生煤自治條例》部分條文無效，都不影響台電增氣減煤與環保改善的決心。

針對遭質疑未來燃煤發電恐不減反增，台電說，這並非事實，未來也不會發生，台中電廠去年用煤量僅有1264萬公噸，較2014年已大減近600萬公噸，幾乎提前一年達到當初中市府要求的減煤四成目標，也就是1260萬公噸。

台電強調，在空汙排放方面，去年更較103年的排放量減少超過5成。台電減少用煤、減少排放不僅說到，而且做到。

台電說，不僅去年減煤已經看見成效，今年在供電穩定下，1至2月燃煤電廠降載減發度數超越去年與前年同期，未來台電還是會秉持三大原則來兼顧供電與環保，第一，提升供電穩定，減煤才有能力，第二，空汙期間大幅減少用煤，協助空品改善，第三，增加天然氣電廠建設與環保改善工程，擴大減煤能力也減少汙染排放。

台電表示，希望回歸法治與專業，少一點口水，多一點作為，各項爭議能就此打住，台電的努力用心，已繳出成績單，期盼社會能夠看見，會繼續努力。

(中時 )