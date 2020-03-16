台中新社枇杷進入產季 警方啟動「護農專案」。（東勢警分局提供／陳淑娥台中傳真）

台中新社枇杷進入盛產期，金黃飽滿枇杷陸續成熟採收，為避免宵小覬覦，東勢分局新社分駐所與農民合作，啟動「護農專案」，讓果農能安心收成，享受辛勞成果。

東勢警分局指出，加強季節性農產品巡守勤務是分局重點工作之一，目前正值枇杷出產旺季，新社分駐所針對轄內枇杷果園加強相關防竊勤務規劃及作為，對於轄內果園產業道路、偏僻處所等區域編排警力加強巡視，並結合義警、民防、社區守望相助隊等協勤民力注意果園周邊可疑人、車盤查，共同與農民合作輪流巡守。

此外，員警也利用勤區訪查向農民宣導裝設監視系統、感應式照明燈具或警報等設備，亦可在果園飼養警衛犬，加強警戒與嚇阻，強化防竊作為。

新社分駐所所長呂淑怡表示，為確保農民辛勞投入心血能順利收成，除增加警方巡邏密度、結合協勤民力輪流巡守果園，農民亦可藉由增設防竊設備提高自我防護能力，並呼籲民眾如發現可疑人、事，應立即通報，與警方攜手共同防制犯罪，讓果農能夠安心收成，享受辛勞成果。

(中時 )