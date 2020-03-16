全英羽球女單決賽，戴資穎擊敗大陸女將陳雨菲，不僅重登球后寶座，還一口氣把大陸打回25年前的「全英賽0冠」紀錄。近年大陸的羽球隊崛起，但台灣也出現了周天成、王子維、戴資穎這些頂尖高手。

大陸的羽球隊在全英羽賽男女單打、雙打、混雙全數失利，其中3項連準決賽都沒有，女雙決賽被日本隊直落二。台灣則有戴資穎摘女單冠軍，周天成男單亞軍(輸給丹麥安賽龍)，王子維是被周天成淘汰的。大陸網民除了檢討自家羽球隊全軍覆沒，也有人好奇「為什麼台灣羽球這麼強啊。」

周天成BWF排名世界第2，僅次於日本球王桃田賢斗，王子維也在第12名。戴資穎就算不論戰績，她也是史上首位生涯獎金突破百萬美元的女選手。歸國後要居家檢疫14天，小戴可以待在家裡好好欣賞她的冠軍盃。

大陸羽球隊賽後宣稱：「在全球疫情的大背景下，全英賽的如期舉行本身已成為世界體壇的焦點，諸多不易。中國羽毛球隊未能斬獲金牌，讓大家失望了，也值得我們認真地分析總結。但請大家放心，在不久的將來，我們一定會重新回來的。」

(中時電子報)