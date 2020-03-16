新冠肺炎疫情持續升溫，近日有不少潛逃至陸港澳的通緝犯主動返台歸案，監所與法院的防疫引發關注。司法院祕書長林輝煌今天表示，訊問、押解過程，均依相關防疫措施辦理，目前規劃遠距訊問、居家辦公、異地辦公等防疫方案，避免法官及相關人員遭感染。

根據媒體報導，近日有1名違反麻醉藥品管制條例的通緝犯，今年3月2日自中國大陸返台投案，經航警局逮捕後，送法院強制處分庭進行訊問後決定羈押，但在移送至監所時，被爆出肺炎確診，卻沒有落實橫向通報機制。

司法院祕書長林輝煌上午到立法院司法及法制委員會答詢表示，因該名人犯自大陸返台，法院了解可能存在防疫風險，因此在訊問、押解過程均嚴陣以待，於法院2樓陽台戶外空間設置臨時法庭。

他說，通緝犯到院時也測量體溫確認無發燒，到場法官、書記官等均全程穿著防護衣、口罩等防疫設備，人犯押解至看守所後才出現發燒症狀，但採檢後呈陰性；法院在訊問、押解過程中，均依相關防疫措施辦理，且有通報衛生主管機關。

他指出，為避免法官及相關人員遭到感染，自3月2日起，司法院核定啟動「遠距訊問」及到庭訊問相關防護措施。

林輝煌報告時提及，從2月27日至3月13日為止司法院所屬機關共通報4名人員居家檢疫、17名人員自主健康管理，但至今僅剩2人尚在自主健康管理。此外，司法院為防止群聚感染的風險，確保公務正常運作，已規劃異地辦公及居家辦公等應變措施。

(中時 )