聯準會大幅降息4碼，引發市場美元利率陣腳大亂，其中由於兩大美元基準利率libbor 與Taifx利率，竟然超過半年期的利率報價上午已完全「消失」，使銀行措手不及先掛出「應急版」的牌告利率以避免美元存款利息支出「失血」，其中，土地銀行搶止血，一口氣全面把3個月以上天期的利率全面大砍至0.3%，尤以一年期的定存利率砍最多，一次砍75個基點現在也僅有0.3%的水準。

對此土銀主管指出，實在是聯準會此次的降息力道驚人，出乎預料，連整個市場都來不及反應，包括土銀早上要找市場利率報價，已經找不到半年期以上的利率；此外，像taifx利率現在隔拆僅剩0.6%、bid利率更僅剩0.4%，因此各天期美元利率一致大砍到僅剩0.3%的水準，以免發生吸收存款：「結果利率還比拆款利率來得高的窘境！」

不過土銀主管也特別強調：「明天還會再變！」會參加各家行庫今日定版的利率水準，再來調降利率，而這種牌告利率調降「一日版」的作法，亦可說歷來少見，可見聯準會此次降息已造成銀行拿捏新利率水準極大的困擾。

而一銀、華銀調降幅度在30至45點之間，一銀一年期的牌告利率現在也僅剩0.7%，現在比起新台幣定存利率已減少約40點。 聯準會在一個月內，先後降息2碼、4碼，在聯準會的連番動作之後，未來銀行要作美元優存，資金壓力會更大，若以行庫之間調率最速的一銀來看，現在若以一年期台幣定儲利率1.09%比較，美元一年期的定存利率已減少快40個基點，而且天期越短、降幅越大，例如1個月期調降幅度最大到45點，現在已降至0.2%。

(工商 )