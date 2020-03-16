防疫酒精一瓶難求，上午在立院財委會引發立委江永昌、賴士葆、蔡易餘等關切，透過提案等要求財政部應會同中央流行疫情指揮中心共同研擬統一徵購防疫酒精，並比照口罩實名制2.0，推動網路通路販售，方便民眾共同防治疫情衝擊，並獲財委會通過。

對於江永昌等質疑酒精沒有比照口罩限定一人一瓶，避免重覆購買，以致台酒、台糖趕工生產的酒精，被不肖民眾拿至網路高價販售，價格甚至超過原價2至3倍。

對此，蘇建榮指出，酒精沒有限一人一瓶，確實有重覆購買問題，自己去問沒問到，將會建議中央流行疫情指揮中心，未來是否比照口罩限定一人買一瓶。另若能統一徵購，沒有開立發票問題，也可望如立委要求，比照口罩實名制2.0網路販售。

酒精一瓶難求，上午在立院財委會引發立委江永昌、賴士葆、蔡易餘等關切，透過提案等要求，財政部會同中央流行疫情指揮中心，共同研擬統一徵購酒精，並比照口罩，推動網路通路販售，方便民眾共同防治疫情衝擊，並獲財委會通過。

對於江永昌等質疑酒精沒有比照口罩，限定一人一瓶，避免重覆購買，以致台酒、台糖趕工生產的酒精，被不肖民眾拿至網路高價販售，價格甚至高達原價2至3倍。

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(中時 )