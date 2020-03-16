大陸國家衛健委最新公布，15日新增新冠肺炎病例16例，其中境外輸入病例就多達12例，如何防堵境外病例成為最新防疫關口。此外15日新增死亡病例14例，新增疑似病例41例。

大陸國內疫情高峰暫告一段落，在防疫情勢逐漸穩固之際，海外疫情正在全面爆發，中國以外的確診病例突破7萬大關、世界衛生組織（WHO）也已宣佈疫情進入「全球大流行」，中國如何防堵境外輸入病例成為當務之急。

衛健委官網公布統計，截至15日24時，累計報告境外輸入確診病例已達123例。累計確診病例80,860例，累計死亡病例3,213例。

為防堵境外病例增加，北京市率先宣布即日起強化入境檢疫。3月16日起，所有境外進京人員，無論是否有症狀，均需轉送至集中觀察點隔離觀察14天，費用需要自理。另外，17年前為控制SARS疫情建成的小湯山醫院目前所有醫療設備已經就位。

此外，北京首都國際機場15日表示，即日起首都機場全部國際及地區進港航班，均停靠首都機場處置專區，並對非中轉和中轉旅客做出了詳細安排，力求做到防疫與追蹤滴水不漏。與此同時，大陸多地也已加大對故意隱瞞行程、病情或違法隔離規定等行為的司法打擊力度。

(工商 )