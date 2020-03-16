美國聯準會（Fed）無預警緊急宣布大降息4碼，財政部長蘇建榮今（16）日在立院備詢時說，降息對總體經濟影響，需後續進一步理解，也要觀察降息是否造成國際資金流動，台股目前殖利率較高，外資是否會進入台股也是目前觀察重點，國安基金將密切關注整體情勢發展。

美國聯準會無預警宣布大降基準利率4碼，利率來到0%至0.25%的目標區間，同時推出7000億美元量化寬鬆措施，反映美元利率大降，國內各行庫也陸續宣布美元存放款配合降息，預料美元定存族收入恐將大失血。由於這已是聯準會在不到兩週內的第2次降息，外界關切此舉對台股的影響，也再次追問財長國安基金進場時機，但蘇建榮今天仍未鬆口，僅表示會持續密切觀察。

蘇建榮今天在立院表示，外界關注Fed降息後台股走勢，國安基金也隨時注意市場動態，若有必要會配合召開臨時會議，做出適當措施，台股走向仍須密切關注。至於若跌破萬點是否為國安基金進場條件，蘇建榮說，國安基金進場不容易，上週五成交量3000多億，呈現價跌但量擴大，代表台股動能還在，投資人應對台股有信心、對實質面有信心。

另外，針對受疫情影響的產業或個人是否可能減稅的問題，蘇建榮指出，降稅要修法，緩不濟急，明年申報才適用，因此先採用延緩、分期繳稅，今天就會發布命令，受影響者最長可延長到1年，因疫情造成經濟困難者，分期可分36期。

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(中時電子報)