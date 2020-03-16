市場傳言，確診案例54為外資券商RA，其直屬主管現在發燒中，這個主管配偶於台新投信服務。

台新投信表示，市場傳言多有不實及穿鑿附會、加油添醋，「本公司同仁及眷屬目前身體狀況良好，且沒有發燒 」。

台新投信一切營運正常，且已有完善的防疫措施。請勿再傳播未經證實之消息，避免衍生法律問題及民刑事責任。

(時報資訊)