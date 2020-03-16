時力立委陳椒華、邱顯智照 (吳家豪攝)

民進黨立委洪申翰今日於臉書表態，針對政院版的國土計畫法，將會提案要求計畫期限不得無限期放寬，必須訂定明確期限，且對於國家重大建設計畫認定不能空白授權，必須透過民眾參與的實質審議程序。

行政院於今年2月20日提出國土法修法草案，其中第15條部分條文「全國國土每十年通盤檢討一次、直轄市、縣(市)每五年通盤檢討一次，並做必要變更。但必要情事時得適時檢討變更，其內容及程序予以簡化，簡化辦法由中央主管機關定之。」

政院版的國土法第45條部分條文「中央主管機關於本法施行後兩年內公告施行全國計畫，直轄市、縣(市)於公告後一定期限內，完成擬定及審議作業。而一定期限由中央主管定之。」此兩條修正條文引發外界質疑，認為將會造成空白授權的問題。

民眾黨立委蔡壁如日前曾表示，行政院提出國土法第15條第3項修法，未來經行政院核定之重大建設計畫，將不受各縣市5年通盤檢討限制，預料是執政黨想推一些案子，可能是礦業或相關東西，所以在這個時間點拋出這項修法。

時力立委陳椒華過去也指出，台灣有70％的國土都是山坡地，而其實台灣的水資源、能源都不足，糧食自給率也很低，政府應先做好國土規劃，再推動重大建設。

時力立委邱顯智上周表示，行政院趁立院忙著審查新冠肺炎紓困預算，把政院版國土法修法草案送到立院想趁亂通過，結果被發現後，又找民進黨團幫忙找下台階。時力將會在本周推出黨團版的國土法修法版本，也會盡最大努力，擋下執政黨的修惡。

(中時 )