北市中正區網溪里舉辦親子走秀比賽，夏萬浪也穿上古裝扮演一日皇帝。（里長夏萬浪提供／游念育台北傳真）

新冠肺炎疫情導致人心惶惶，為鼓勵民眾能放鬆心情、走出戶外，中正區網溪里長夏萬浪和民間團體共同協辦「親子走秀比賽」，並一同到牯嶺公園賞花，夏萬浪指出，民眾受到疫情影響，心情難免恐慌，為避免民眾一直待在密閉空間，鼓勵大家走出戶外同樂，現也正逢櫻花盛開的季節，因此選在牯嶺公園舉辦親子走秀比賽。

北市中正區網溪里牯嶺公園櫻花盛開，夏萬浪、中華民國天下父母心關懷促進會和櫻花社區發展協會統籌，為鼓勵親子走到戶外放鬆心情，增強抵抗力，在牯嶺公園舉辦親子走秀比賽與民同樂，共計有17組居民報名參加。

活動現場也提供古裝及和服各式多元服飾，讓民眾現場報名走秀活動，崇右影藝科大時尚造型設計系學生和系主任陳幼珍也來到現場為參賽者進行造型指導；世新大學攝影競技社和拍立得廠商「拍翻天」也提供民眾免費拍照服務，為親子留下美好的紀念。

關懷促進會祕書長劉佩玲表示，家庭影響人生觀格外重要，盼透過比賽，凝聚民眾對於家庭、社區關懷及情感表達，增進親子間互動時光；夏萬浪說，活動是為達到全民防疫的目的，盼能吸引大家到戶外空曠處適當休閒，看表演及參與比賽互動，增強抵抗力，打造健康身心靈，闔家歡樂人生即正能量。

(中時 )