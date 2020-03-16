確診案例54為外資券商人員？台新投信澄清不實傳聞 14:042020/03/16 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台新投信今（16）日表示，有關市場傳言：「確診案例54為外資券商RA....，然後其直屬主管現在發燒中，這個主管老公在台新投信.... 」，該市場傳言多有不實及穿鑿附會加油添醋，台新投信指出：「本公司同仁及眷屬目前身體狀況良好，且沒有發燒 」。 台新投信強調一切營運正常，且已有完善的防疫措施，請勿再傳播未經證實之消息，避免衍生法律問題及民刑事責任。 (工商 ) #台新投信 #確診案例 #外資券商 #傳言 #.... 也許您會感興趣 推薦閱讀 台新投信：超跌、Fed降息助陣 美國REITs買點到 10:192020/03/12 財經 NBA確診＋1 爵士當家明星Donovan Mitchell染新冠肺炎 23:092020/03/12 體育 香港通報新冠肺炎確診案例 境外移入漸增 21:142020/03/14 兩岸 雪梨證交所 出現首宗新冠肺炎確診案例 19:332020/03/15 財經 陳時中籲國人 儘量不要出國 04:102020/03/16 財經要聞 39日神話破功！澳門新增境外移入確診…班機座位曝光 11:242020/03/16 國際 疫情擴大 台股一波比一波低 13:022020/03/16 財經 《金融》台新投信澄清疫情傳聞：員工及其眷屬身體狀況良好 13:412020/03/16 財經 財經熱門新聞 台股明反彈 專家：散戶有這些股票先砍 - 財經 萬點行情告終！台股收盤重挫411點 台積電大跌13.5元 - 財經 台股周一至周三漲跌曝光 散戶別做錯了 - 財經 大陸挺住！美國剩半條命？老謝洩致命關鍵 - 財經 血腥大屠殺還沒完！ 美指期再跌停...油價暴殺6％ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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