台新投信今（16）日表示，有關市場傳言：「確診案例54為外資券商RA....，然後其直屬主管現在發燒中，這個主管老公在台新投信.... 」，該市場傳言多有不實及穿鑿附會加油添醋，台新投信指出：「本公司同仁及眷屬目前身體狀況良好，且沒有發燒 」。

台新投信強調一切營運正常，且已有完善的防疫措施，請勿再傳播未經證實之消息，避免衍生法律問題及民刑事責任。

(工商 )