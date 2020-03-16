在2020初春，新型冠狀病毒的來襲，讓全世界都遭逢抗疫的挑戰，在這場防疫時刻，青年學子的創意和學習並不會因此而停止，「第二十九屆時報金犢獎」於2020年3月正式展開，邀請同學一同用學習安心防疫，用創意迎接未來。

整個世界已經被黑科技刷屏了新世代，產業也隨之翻轉，以前列預算，現在盯流量；以前練文案，現在修顏值；以前看微博，現在刷抖音；以前錄節目，現在開直播；以前衝分店，現在拚電商；以前廣告叫賣，現在網紅帶貨；以前找媒體報導，現在求粉絲關注。

也因此創意人此時此刻有了新的樣貌、新的定義，詩人的纖細敏感、藝術家的偏執美學、科學家的多維腦袋、教育者捨我其誰的使命感、慈善家想要世界變得更好的狂熱，都整合在今年金犢獎的主張-「創意新人種」血統書之中。

第二十九屆時報金犢獎主視覺。(圖/旺旺中時文化傳媒提供)

金犢獎作為全球創意青年的平台，在此非常時刻為賽事做準備，特於今年的創作命題策略單裡增加「對抗新型冠狀病毒NCP公益廣告」，呼籲民眾用正能量的心態來傳播愛與關懷，共同擊退負能量的新型冠狀病毒。在3月至6月推出「金犢學習月」，包括「校園巡迴說明會」、「大師創意點睛」、「品牌策略分享會」等，全部的命題及課程內容將以線上發佈的形式陸續推出，除了原有的線下活動外，並提供同學更多元的學習管道，讓同學們淬鍊出更多的創意能量。

金犢學習月－大師創意點睛。(圖/旺旺中時文化傳媒提供)

第29屆時報金犢獎創作命題，包括「對抗新型冠狀病毒NCP公益廣告」、「醒吾科技大學形象廣告設計」、「秀美智能演播廳廣告設計」、「旺旺孝親三字經公益廣告設計」、「旺旺集團形象廣告設計、旺文化系列設計、微視頻創作」、「保生大帝行銷企劃」、「南寧崑崙關‧海峽兩岸情——暨慶祝中華民族抗戰勝利75周年設計」、「掌閱APP品牌形象廣告設計」、「西雙版納公益形象廣告設計」等，從即日起陸續發佈，報名日期由3月延長至9月，讓參賽者有充分的時間可以進行創作。

本屆大賽評審制度分為初選、複審及總決審。複選將分大陸賽區、臺灣及海外賽區分別評選，評審團將於參賽作品中各選出入圍作品，再從入圍作品選出兩地賽區前三名，獲獎作品再進入全球總決審，選出大會金銀銅等各大獎項，頒發總獎金約新台幣450萬元，詳細內容請參考金犢獎網站。最新動態消息請參閱FB粉絲專頁【金小牛創意俱樂部】https://www.facebook.com/gold.calf/。

(中時電子報)