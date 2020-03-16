針對市議員及產業代表關心台中市政府因應疫情推出的「紓困九箭」，市府表示，市府提供青創及中小企業貸款優惠利率申貸，多數業者均受惠，已申貸者更額外提供延長繳納服務；也在中央法規授權範圍內實施稅務緩繳、減免等措施；另成立「資金紓困協調窗口」專人專線解說，自3月6日至今(16)日上午10時30分止，已受理209通電話，持續全力協助民間產業度過難關。

市府指出，有關產業代表關心「青創及中小企業貸款」服務，經發局表示，此申貸服務適用對象為自然人或公司、行號，大多數業者均受惠，每案最多貸款金額，自然人100萬元、公司行號500萬元，歡迎申貸；另外，「青創及中小企業貸款本金及利息延後繳納」，則額外針對已申貸、仍在本金及利息繳還期間中的業者，提供延長1年繳納。

對於「商圈消費滿百送十」，經發局指出，每月均與商圈聯誼會座談討論年度商圈規劃，疫情發生後，市府也快速反應，經常向各商圈了解目前商圈狀況，也多次拜訪商圈，並於各種場合與商圈研議對策，更建立線上業務討論群組；「商圈消費滿百送十」將於3月底至4月初執行，並隨時與商圈討論，滾動式調整作法，以達更佳紓困效果。

針對產業代表指市府租稅減免措施有限制條件一事，地方稅務局表示，使用牌照稅、房屋稅、娛樂稅等雖為地方稅，但其稅法為中央統一訂定，地方政府只能依中央法規或其授權範圍內實施緩繳、減免等措施。

地方稅務局指出，在中央法規授權範圍下，針對今年定期開徵的房屋稅、使用牌照稅及按月開徵的娛樂稅，除行政院已核定補貼的稅目及對象外，只要受疫情影響有繳納困難，並取得診斷證明書、隔離治療通知書、自主健康管理通知書或居家檢疫通知書等相關證明文件的民眾，以及行政院核定紓困產業的營利事業，已申報銷售額累計數或查定的娛樂稅額與上一年同期比較，有衰退達3成以上業者，都可向地方稅務局所屬分局提出稅捐分期或延期繳納。

此外，業者車輛如受疫情影響短期間不使用，請向監理機關報停，停用期間免繳使用牌照稅；經營飯店或旅館等供旅客住宿用房屋，原按營業用稅率（3％）課徵房屋稅，若因疫情衝擊導致停業或部分樓層面積停用，未營業部分可申請改按「非住家非營業用」稅率（2％）課徵房屋稅，市府並已專案輔導申請變更，將考慮業者實質狀況認定。另娛樂業者如果營業規模縮小或營業困難，也將主動輔導業者辦理娛樂項目、設備數量變更或停、歇業，減輕業者負擔。

針對旅宿業者，觀旅局預計3月25日推動實施「台中市旅宿業分級管理制度」，減少稽查合法旅宿業者所產生的行政成本，並增加非法旅宿稽查頻率；此外，觀旅局已拜會旅遊業者與相關協會，除規劃成立「中台灣觀光推動聯盟」，也已進一步洽談台中踩線與旅遊合作事宜，全力振興台中觀光。

(中時 )