罷韓日前正式遞交40萬份連署書，罷韓團體也公布連署份數最多是在高雄的三民區，面對罷免危機，高雄市長韓國瑜是否能安然度過，資深媒體人黃創夏推論投票率，分析給出結果。

總統大選後，韓國瑜回到高雄專心拚市政，面對媒體的態度也轉為低調，屢屢被問到關於罷韓議題，不是點頭致意，就是簡單說謝謝就離去，並未多做回應。

根據《公職人員選舉罷免法》規定，同意票必須多於不同意票，且投票率要超過25%，以高雄市長選舉人數230萬人計算，要超過57.5萬人投票，罷免案才可能通過。

對此，黃創夏今（16）日在臉書表示，「連國民黨主席補選的投票率都有35.85%，那麼25%一定輕易跨過門檻！」

近來韓國瑜專心市政、積極防疫，大家有目共睹，也獲得不少好評。面對罷韓來勢洶洶，韓粉也開始集結，要讓韓流再現，希望能幫韓國瑜度過罷免危機。

(中時電子報)