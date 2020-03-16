美股上周崩盤，指數跌點創高，外資也出現大逃殺，根據台灣證券交易所統計，上周外資在集中市場賣超高達1,514.10億元，累計今年年初至3月13日止，外資總買進金額為1兆7,451.96億元，總賣出金額為2兆1,240.89億元，累計賣超為3,788.93億元。外資總持有股票市值為12兆8,965.10億元新台幣，占全體上市股票市值的42.00％，較3月6日的14兆4,666.14億元新台幣，減少15,701.04億元。

在個股買賣超部分，國產(2504)、奇力新(2456)、中環(2323)居買超前三大個股，張數分別為9,207張、7,393張及6,063張。

賣超方面，中信金(2891)賣超214,041張排第一，兩大權值股台積電(2330)、鴻海(2317)居第二、第三大，張數分別為175,659張及97,664張。

(時報資訊)