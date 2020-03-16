亞系外資出具最新研究報告，外資直言新型冠狀病毒對全球IT需求衝擊已經超過預期一口氣下修2020年智慧手機、5G、PC和半導體市場的預估，智慧型手機由原先的預估的13.6億支下修至12.9億支。

亞系外資指出，隨著新型冠狀病毒的疫情不斷發展，就整體產業狀況來看，看到今年下半年風險將增加，疫情對全球IT需求衝擊超出預期，正當全球以為疫情將告一段落的同時，且大陸的IT市場需求恢復比預期快時，美國和歐洲疫情卻是快速爆發，加上還有潛在的第二波亞洲國家的疫情爆發，也給全球產業再度帶來了下修風險，故決議下修2020年智慧手機、5G、PC和半導體市場的預估，以及2021年伺服器的市場預估。

亞系外資下修今年全球智慧型手機出貨預估，由原先的預估的13.6億支、年減幅4%，下修至12.9億支、年減幅8%；至於PC市場，亞系外資下修今年全球PC出貨預估，由原先的年減少5%擴大至年減少8%。

伺服器方面，亞系外資儘管調高今年伺服器出貨預估，由年成長7%調高至年成長10%，不過明年由年增7%降至年增僅1%；至於半導體市場，則由年增10~15%下修至年增僅0~5%，不過預估2021年將出現強勁反彈，幅度上看10~20%。

(時報資訊)