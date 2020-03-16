保瑞藥業(6472)108年財報出爐，全年營收新台幣15.29億元，年增11.42%，創歷史新高；稅後純益為新台幣3.05億元，EPS 7.9元，毛利率也從107年的32.46%提升至108年的42.05%，成績亮眼。此外，董事會也決議針對去年盈餘擬配發現金股利2元、配股3元。

保瑞表示，去年產品業務營收均優於預期，子公司宇泰欣旗下除了原自有品牌暢銷產品「博世特發泡錠系列」業績逐年成長，經銷之活性型維生素B2系列產品「俏正美Chocola BB」除囊括屈臣氏與康是美兩大通路販售，去年更打進大樹連鎖藥局、寶雅等多家大型通路，銷售成績亮眼；加上去年正式與全球最大順勢療法製造商-法國布瓦宏藥廠合作，引進受到全球50餘國專業藥師推薦的保健食品「歐斯洛可舒能」，多元主力產品加成，帶動OTC與保健產品全年營收約成長46%。藥品部分，除中樞神經系統用藥業績穩定成長，旗下適用於帕金森氏症的長效型療效膠囊-瑞多寧(Numient)已取得衛福部藥品查驗登記許可，並於去年底正式上市，也將成為推動藥品業務成長的生力軍。

國際委託研發暨生產服務(CDMO)業務為保瑞主要的營運動能，佔保瑞整體營收約七成，保瑞目前已掌握原廠日本衛采及美國AMNEAL國際藥廠代工訂單，去年佳音頻傳，除與衛采簽訂第二個五年代工合約，並與國內知名藥廠簽訂新藥CDMO合作案。此外，與美國Vitruvias Therapeutics Inc.所簽訂的治療低血鉀症Potassium Chloride ER之口服緩釋劑型藥(KCl)已完成美國FDA送件，預計今年八月於美國上市，將可貢獻今年營收。

(時報資訊)