韓團Highlight隊長尹斗俊與白珍熙在韓劇《又一起吃飯吧》中首度合作，訪台多次的尹斗俊向白珍熙推薦台灣美食，尤其是紅到海外的珍珠奶茶與芒果冰，白珍熙去年底悄悄出現在高雄，拿著手搖飲在夜市前打卡拍照，還參訪許多景點，想必是被台灣美食與好風光給收服。

《又一起吃飯吧》透過主角對於食物的敏銳度，介紹一道道美食，讓人感受到幸福的溫度，尹斗俊在劇中不時得「說出一口好菜」，比如與白珍熙重逢所吃的第一頓飯，他在解說的同時還能一邊剔除魚刺，表現相當專業，他用心感受及品味食物的模樣，讓人看得口水直流。因為每次開動前都得仔細介紹，長篇台詞可讓尹斗俊榮登「NG王」，尤其因為「白帶魚」頻NG，讓他感到不好意思。

白珍熙去年底悄悄出現在高雄。（圖／翻攝白珍熙IG）

《一起吃飯吧》系列是尹斗俊首次以男主角身份演出的作品，豔福不淺的他，女友不是住隔壁就是住對面，「前女友」徐玄振在劇中被編劇賜死引起討論，劇組表示這一季主要圍繞在尹斗俊與白珍熙重逢後互相治癒傷痛的故事，讓粉絲好奇他們接下來的發展。全新一季《又一起吃飯吧》周一至周五晚間10-12點在東森戲劇40頻道播出。

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(中時電子報)