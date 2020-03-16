新竹市政府考量新竹漁港直銷中心攤商、漁會、魚市場工作人員的工作性質與時間，沒辦法像一般人在白天排隊買口罩，16日決定協助提供實名製口罩予攤商、拍賣人員購買。（陳育賢攝）

因應新冠肺炎防疫需要，新竹市政府考量新竹漁港直銷中心攤商、漁會、魚市場工作人員的工作性質與時間，沒有時間在白天排隊買口罩，市府16日決定讓漁港相關工作人員比照之前公有零售市場「實名制」配售做法，提供口罩予攤商、拍賣人員購買。

市府產發處長張力可指出，漁市場的拍賣人員工作時間與一般人不同，需要凌晨2點開始工作到早上10點，10點過後即是工作人員休息睡眠時間，但此時正是許多藥局開始排隊賣口罩的時間，漁市人員很難跟民眾一樣排隊。

但漁市人員卻是要站在第1線工作，與民眾接觸頻繁，更有必要加強個人防疫工作，因此市府提早部署，率先比照公有市場實名制配售制度，協助這些人員方便購買。

張力可說，新竹區漁會是長期與市府合作的夥伴，漁會魚市場具有提供銷售通路，確保魚價平穩，維護生產者與消費者雙方利益的重要功能，而漁港直銷中心則是提供民眾購買魚貨的熱門場所，市府主動提供口罩配售，可藉以因應疫情防堵並維持市場營運，同時讓防疫措施持續進行。

市府表示，配售口罩購買資格僅限新竹區漁會魚市場拍賣人員及直銷中心簽約的會員攤商，人數約200位，即日起至3月20日止，每天上午10點至下午5點於直銷中心管理室配售。

(中時 )