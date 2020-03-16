新豐坡頭漁港改善浮動碼頭，讓漁民進出作業更方便。（羅浚濱攝）

新豐坡頭漁港施設堤防立面裝飾，環境煥然一新。（羅浚濱攝）

竹北新月沙灣到新豐坡頭漁港12公里海岸線，有豐富的人文自然景觀，縣長楊文科宣誓竹縣濱海區域發展提昇到戰略等級，農業處剛執行完竣的坡頭漁港轉型工程，海天一色和漁人碼頭的風光，成功打響竹縣海洋遊憩的第一砲。

楊文科指示交通旅遊處彙整新竹縣海岸線有關漁業文化、景觀、觀光漁市、餐飲、賞鳥或出海垂釣等相關計畫，納入4月30日將公告實施的新竹縣國土計畫，做為未來發展新竹縣濱海區的指導方針。

楊文科指出，坡頭漁港轉型只是新竹縣濱海區域整體發展的序曲，未來將逐步加強硬體設施，興建多功能漁業文化展示休閒館和觀光魚市場。

農業處說明，向中央爭取前瞻基礎建設計畫-水環境工程，規畫坡頭漁港區域水岸環境改善及國土保安林綠美化工程，總經費5420萬元，改善坡頭漁港內外泊地水域1.88公頃，範圍包括外廓設施638公尺、碼頭550公尺、曳船斜道及周邊保安林。

漁港區域水岸環境改善曳船道、浮動碼頭及港區照明，讓漁民進出作業更方便；國土保安林綠美化部分，改善人車分道和碼頭鋪面，新設堤防立面裝飾、停車場、海洋市集廣場及主題廣場等設施。

相關工程去年底完工，將漁港分為休閒景觀區、海景步道、主題市集廣場、漁獲批發區，提高港區空間利用，

(中時 )