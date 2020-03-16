新冠肺炎一再擴散，除國內已是全民戴口罩的時代外，民眾更是盡量避免至醫院探病，減少感染可能，但近來聯新國際醫院發現，全民戴口罩的氛圍及許多活動會議的取消，竟讓臉部醫學美容及高端自費健檢意外出現新的客群，令院方直呼「這原因也太特別」

院方表示，雖近期因為疫情，醫美相關就診人數下降2至3成，但陸續有空姐、專櫃銷售、餐飲服務人員等一線服務人員至醫院做除皺、除斑、消除法令紋、蘋果肌等臉部雷射或注射美容手術，且部位剛好都集中在口罩覆蓋的區域，經院方了解，因為現在是全民戴口罩的時期，才會讓許多服務人員把握上班戴口罩不尷尬的時機，趕緊做臉部醫美服務。

除臉部醫美外，高端自費健檢也出現新的客群，院方表示，疫情期間，多項活動和會議都取消或延期，甚至連出國行程都取消，讓許多平時忙於工作、挪不出時間安排健康檢查的公司老闆或企業主管，在疫情期間反而有較充裕的時間，可到醫院做完整的健康檢查。

(中時 )