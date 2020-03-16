金融業可能要全面控管出國。繼保險局緊急通知保險公司控管出國後，銀行局亦在評估中，考慮要求金控、銀行、票券等亦要控管人員出國，避免因不必要的出國，要居家隔離或確診新冠肺炎，影響金融市場運作。

保險局已緊急通知各保險公司對新冠肺炎新增出國控管三要件，一是要求對高層主管、從業人員及同住眷屬、室友進行「出國管控」，全面避免非必要的公務及非公務出國，若是公司董事長或總經理仍要出國，必須先通報保險局，說明出國及回國時間、國外的每天行程、隨行人員及防疫準備作為。

二是各公司對自家高層主管或從業人員，包含同住的家人眷屬、甚至室友，若有人自國外返國，都必須要求這些人依規定進行居家檢疫 或自主健康管理，與這些居家檢疫或隔離的返國人員有接觸的人，也要主動通報公司，並進行自主健康管理。

三是各保險公司若有人確診新冠肺炎，或是有隔離、居家檢疫，或自主健康管理的情況，包含同住家人、室友，或曾接觸到確診新冠肺炎者，都要即時以重大偶發事件通報保險局。

主要是台灣15日出現大量境外移入的新冠肺炎確診案例，很多都是出國旅行造成，且其中出現金融從業人員，造成多家金融機構部分樓層或部門多數人居家隔離，市場也人心惶惶，擔心接觸到帶原者。

在保險局要求保險業出國管理後，銀行局正在評估跟進，金管會若要求金融機構進行出國管理，並非全面禁止人員出國，但若要出國者必須背負防疫責任，且不能因自己出國，造成部門、甚至全公司無法運作的損失。

(工商 )