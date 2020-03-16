內政部指出，為防範新冠肺炎，清明節聚集相當多族人祭拜的鄭成功祭典，以及桃園新屋葉五美祖墳，今年將改為派代表祭祀，鄭成功祭典還將通過網路直播，讓各地宗親參與。

內政部表示，今年4月29日的鄭成功中樞祭典活動，在內政部長徐國勇協調下，已決定改採僅由內部祭祀委員及世界鄭氏宗親總會總會長鄭傳興等人代表祭祀，海外來賓及其餘全國各地宗親則透過網路直播方式參與。

全台規模最大、每年均湧入萬人的桃園市新屋「葉五美公清明祭祖」，改由五大房經理人代表祭拜，人數控制在30人以?，當天也將交通管制，封閉周邊道路。

內政部指出，清明祭祖一向是國人表達慎終追遠、家族凝聚的重要活動，大型宗祠甚至有上萬族人參與。但在疫情越來越緊張的時刻，今年各大型宗祠祭祖活動，建議比照鄭成功祭典及葉氏祭祖的方式，改採少數族人代表現場祭祀，透過線上直播等方式，讓其餘族人參與，減少人群聚集接觸感染風險，共同為防疫工作努力。

(工商 )