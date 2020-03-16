大政治大爆卦-無色覺醒》案59高中生確診 醫界憂疫情破口？ 14:152020/03/16 中時電子報 綜合報導 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大政治大爆卦-無色覺醒》案59高中生確診 醫界憂疫情破口? Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央疫情指揮中心15日公布，台灣新增6例新冠肺炎境外移入個案，其中一例還是北部高中生，1月與家人同遊希臘，3月5日返台、12日出現症狀。 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 中天新聞 直播 (中時電子報) #高中生確診 #醫界 #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #NCP #COVID-19 #台灣 #希臘 也許您會感興趣 推薦閱讀 大政治大爆掛-無色覺醒》 網購口罩了嗎？ 實名制2.0卡到懷疑人生 14:152020/03/12 政治 大政治大爆掛-無色覺醒》 與新冠患者肩並肩 鐵齒川普拒不篩檢 14:082020/03/13 政治 案59北部高中生恐成防疫破口？陳時中坦言擔憂 14:262020/03/15 生活 案59同班若再有人確診 全校將停課14天 17:252020/03/15 生活 北部高中生確診 教育部：停止跑班授課 19:472020/03/15 生活 案59返台7天後發病 恐在台感染 04:102020/03/16 焦點新聞 單日暴增6例境外移入 創新高 高中生確診 全班停課 04:102020/03/16 生活新聞 醫師憂社區 恐裂出疫道破口 04:102020/03/16 國際大事 北部1高中生確診 侯友宜：所有師生6月底前一律不准出國 10:582020/03/16 政治 北市高中生確診班級停課 家長狂問要上課嗎？校方回應了 11:252020/03/16 生活 政治熱門新聞 小英女孩這麼評價韓國瑜 網大讚：說得對！ - 政治 「LULU」立委爆紅 張育美驚人背景曝光 - 政治 影》唐慧琳罹癌後首度「上妝露面」！影片令人心疼... - 政治 毀黨滅江？宅神點名這兩人：滅黨雙煞！ - 政治 換掉LULU立委又如何？李來希：遞補的是她 國民黨一樣沒救 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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