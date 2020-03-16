中央疫情指揮中心15日公布，台灣新增6例新冠肺炎境外移入個案，其中一例還是北部高中生，1月與家人同遊希臘，3月5日返台、12日出現症狀。

每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。

中天新聞 直播

(中時電子報)

#高中生確診 #醫界 #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #NCP #COVID-19 #台灣 #希臘