外資圈自新冠肺炎疫情擴散，陸續下修台積電今年營運預期，一家亞系外資最新報告指出，受到疫情衝擊，估台積電(2330)今年獲利恐零成長，目標價降至336元，但重申「優於大盤表現」評等。

亞系外資表示，新冠肺炎疫情衝擊全球IT需求已超出預期，並下修2020年智慧手機、5G、PC和半導體市場的預估，以及2021年伺服器的市場預估。亞系外資預期今年下半年風險將增加，預估台積電2020年每股盈餘成長恐幾乎降為零，下修台積電今明年每股盈餘預估，降幅分別為27%及6%，今年每股盈餘由原先預估的18.46元降至13.45元，明年每股盈餘由原先預估的20.98元降至19.78元。同時下修台積電目標價，由原先的380元降至336元。

外資圈自新冠肺炎疫情擴散，陸續下修台積電營運預期，並掀起一波調降目標價。

上周一家美系外資表示，新冠肺炎疫情對終端需求的影響超越預期，台積電受拖累，調降目標價至350元，但維持買進評等。另一家美系外資擔憂供應鏈砍單潮，下修目標價至335元，也重申加碼評等。

美系外資發布研究報告分析，原本看好台積電2020年將受惠5G題材、庫存回補需求及高效能運算市占攀升，然而2019冠狀病毒疾病疫情意外爆發，對終端需求的影響似乎比預期更大，將台積電2020年、2021年每股盈餘預估值調降3.1%、1.5%至16.09元、18.4元，目標價從365元降到350元；不過，美系外資仍看好5G、雲端及物聯網半導體需求成長，加上台積電領導者的地位難以取代，預期台積電將從危機中強勢復甦，維持「買進」投資評等。

另一家美系外資指出，雖然半導體供應鏈目前尚未出現明顯砍單，但未來2到3個月應該無可避免將面臨訂單下修，外資預期台積電今年第2季營收將季減8%，2020年營收成長率從22%調降到20%，目標價從370元下修至335元，但仍看好資料中心及高效能運算成長動能，重申「加碼」投資評等。

更早之前，一家亞系外資表示，受到新冠肺炎疫情影響，考量全球智慧型手機今年出貨預估下修及第2季面臨庫存升高風險，調降台積電目標價至369元，為疫情爆發後，外資對台積電降目標價開第一槍。亞系外資將台積電目標價從397元調降到369元，仍看好台積電受惠於新科技趨勢，且高效能運算需求將抵銷智慧型手機需求下滑的部分影響，維持「買進」評等。

(時報資訊)