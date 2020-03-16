恆述法師與以色列鑽石商合照。（摘自臉書）

恆述法師15日剛對外承認受信徒拖累欠下高利貸3千多萬，正在疫區努力賣鑽石還債，16日又在臉書放上與以色列鑽石商老闆的合照，似乎想讓債主放心，她表示：「我正在由他國轉往美國的行程中，與我以色列鑽石商的老闆會面，他表示願意全力支持我、未來成為亞洲最大的鑽石代理商，供應我最好的貨源，讓我能盡快的度過難關。」

恆述法師先前表示，10年前信徒江女曾手捧360萬支票贊助自己經營的電視道場，10年後江女表示公公去世留下市值30億的土地，想提供作為道場之用，但2億稅金仍差7、8千萬，恆述法師在過程中陪著她到處借貸，並為支票背書，沒想到江女支票跳票，自己反而成為債務轉嫁的對象，噩夢從此開啟。

恆述法師年輕時以藝名費貞綾出道，性感火辣的她被譽為「東方維納斯」，她曾赴日發展3年，發行5張日文專輯，後為了家庭，放棄在日本的婚約，回台提攜2位弟弟張菲、費玉清進演藝圈，但在3姊弟事業當紅時，她卻選擇39歲赴美剃度皈依佛門。

(中時 )