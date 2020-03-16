交通部獲政院通過的紓困專案中，針對航空業「降落費、土地租金、房屋及機庫使用費、權利金」已匡列出42.85億的補貼預算。交通部次長黃玉霖今（16）日在立法院受訪表示，周三（18日）將參與行政院副秘書長會議，將針對航空公司，擬定好一個專案貸款「機制」，雖自行初估300億元額度，但將向政院建議「不要設定上限」，並期盼這筆貸款「越快上路越好」。

黃玉霖說明，兩周前交通部與各航空公司、公會討論，並達成共識，有鑒於航空公司原先營運量非常大，在疫情衝擊下、營運量下滑，現金流出現問題，交通部將特別請行政院協助，推出「專案貸款」，協助業者度過難關。

黃玉霖中午受訪解釋，目前交通部先以航空業者「營業支出的25％」，估算出可能會需要大約300億的融資額度，但要等周三與政院討論出機制「後」，逐一和每家航空業者討論各自所需的資金額度，屆時實際所需的貸款總額才會出爐，也因此，交通部不排除總金額還會更高。

黃玉霖強調，將向政院建議「融資額度不要設定上限」，至於各家航空業者均有各自的信用額度上限，黃玉霖也提到，「信用額度不足的話，交通部會協助補足」。

黃玉霖說，此為專案貸款，與先前交通部所提600億「紓困、復甦與振興方案」不同，是專門提供航空公司的流動資金貸款，用於支應航線取消飛航的成本、員工薪資等項目。兩周前交通部與業者們商討後，部長林佳龍隨即拍板決定，要為航空業「另案爭取專案貸款」，上路時間「越快越好」，政院敲定，即可啟動。

(工商 )