美國近期受到新冠肺炎疫情影響，北美四大職業運動相繼暫停比賽，大聯盟正值春訓期間也喊卡，波士頓紅襪2名台將劉致榮和林子偉則是各有打算，前者準備回台灣，林子偉則是還留在春訓基地。

大聯盟原打算將開幕戰推遲至少2週，但稍早傳出紐約洋基有名小聯盟球員確診新冠肺炎，有大聯盟辦公室高層向《今日美國報》（USA Today）專欄作家奈登賈爾（Bob Nightengale）透露，球季首戰可能到陣亡將士紀念日（5月25日）都無法開打。

今天爆出有小聯盟球員確診，大聯盟也趕緊向各球團發布備忘錄，要求他們將非40人名單內的球員全送回家，減少集體傳播的風險，而上月才向波士頓紅襪報到的旅美台將劉致榮已收到機票，球團要求他返回台灣。

至於紅襪陣中另一名台將林子偉，目前則還在春訓基地等待球團指示，不過據《波士頓環球報》（The Boston Globe）報導，絕大部分的紅襪球員已離開春訓基地，報導也指出，紅襪計畫僅保留一小部份的工作人員，來服務留下來的球員。

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(中時電子報)