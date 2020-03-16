2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）大流行，疫情在歐洲有爆炸趨勢。為避免各國為防疫封鎖邊境恐阻礙物資與醫護流通，歐盟表示要提供制定邊境控管所需的相關指南。

路透社報導，歐盟執委會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）今天表示，歐洲聯盟（EU）27個成員國需要確保貨物沒有阻礙的在歐洲各地流通。

多國已經實施出入境限制：波蘭和捷克全面禁止外國人入境，奧地利關閉入境人數最多的瑞士與義大利邊界。

以下為「富比世」（Forbes）整理的歐洲各國管制措施。

●德國

法新社報導，德國內政部長賽賀佛（Horst Seehofer）表示，德國16日上午起將恢復對法國、奧地利、瑞士、盧森堡和丹麥的邊境管制措施。

管制措施將於16日早上8時（台北時間16日下午3時）起生效，貨運和跨境通勤民眾不在此限；德國公民和持有居留證的民眾也可返國。

●希臘

希臘今天表示，將禁止透過陸、海、空前往阿爾巴尼亞和北馬其頓，此外也禁止往返西班牙的航班。

希臘當局表示，僅貨輪和住在希臘的兩國公民獲准往返阿爾巴尼亞和北馬其頓。希臘也將旅行限制擴及義大利，表示將禁止往返鄰國義大利的客輪，郵輪也不得停泊希臘港口。

●烏克蘭

烏克蘭國營鐵路公司Ukrzaliznytsia今天表示，將從17日起暫停所有國際客運列車。烏克蘭政府13日已宣布4月3日前禁止所有國際客機和外國公民入境。

烏克蘭目前記錄到3例確診，其中1人命危。

●奧地利

奧地利恢復與義大利、瑞士和列支敦斯登接壤邊境的一般道路和鐵路管制，邊境檢查哨拒絕來自上述國家的車輛入境，連不作停留、純粹經過奧地利和運送物資的卡車都不得通行，往返義大利、瑞士、西班牙和法國的航班也暫時停飛。

●捷克

捷克從今天午夜起拒絕觀光客入境，捷克公民和持有居留證或工作簽證的外籍人士也不得前往疫情高風險國家，不過觀光客和學生得以離境。

●丹麥

丹麥4月13日前禁止所有旅客入境，不過丹麥公民和持有居留證的外籍人士不在此限。

●愛沙尼亞

愛沙尼亞要求今天起從高風險地區入境旅客必須自我隔離14天，疫區名單包括中國、韓國、新加坡、伊朗、義大利、法國、德國、西班牙、比利時、丹麥、挪威、瑞典和埃及。

●芬蘭

芬蘭航空公司（Finnair）砍掉許多飛往義大利、德國、克羅埃西亞和瑞典城市的航班，政府呼籲民眾非必要不要前往德國、奧地利和義大利部分地區，除此之外，芬蘭截至本週末生活依舊，沒有關閉設施場所，政府也沒有宣布全國性措施，不過部分城鎮和個別學校已自行選擇封閉。

●法國

法國目前尚未關閉邊境，不過隨著國內疫情急遽惡化、鄰國紛紛採取強而有力的措施，法國寬鬆的邊境控管情況可能很快將出現變化。

●匈牙利

已宣布進入緊急狀態的匈牙利加強邊境管制，目前禁止來自義大利、中國、韓國和伊朗旅客入境。

●義大利

歐洲疫情最嚴重的義大利10日凌晨起至4月3日止實施全國警戒、限制出入境。

●馬爾他

地中海島國馬爾他昨天起對所有觀光客強制實施14天自我隔離，此外也禁止來自義大利、德國、法國、西班牙和瑞士旅客入境。

●荷蘭

荷蘭到3月26日前禁止中國、香港、伊朗、義大利和韓國航班入境。

●挪威

挪威規定，除本國、瑞典、丹麥、芬蘭、冰島等北地國家外的所有人，只要入境就得隔離14天。北地5國以外的旅客，若非挪威居民，都被要求離境。

●波蘭

從今天起禁止觀光客入境，針對返國公民和居民實施14天強制隔離措施。波蘭在與德國和捷克接壤的邊境設置健康檢查哨，對經由陸路和渡輪而來的乘客實施體溫測量。

●葡萄牙

葡萄牙總理柯斯塔（Antonio Costa）今天表示，葡國將對遊客關閉與西班牙接壤的邊界，為期至少一個月。這項措施准許貨運和民眾為了工作跨越邊界，但不得進行休閒旅遊。

●斯洛伐克

中歐的斯洛伐克13日對外國人關閉邊境，國內3座國際機場也暫時關閉。

●西班牙

西班牙宣布進入緊急狀態，當地時間16日上午8時將實施全國封鎖，國界仍維持開放。由於西班牙已成歐洲疫情第二嚴重的國家，政府表示將採取更大規模的措施，大幅遏止入境西班牙。目前還不清楚旅客境管措施以及豁免對象細節。

●瑞士

瑞士與義大利接壤的邊界將維持開放，但將進一步實施限制措施；瑞士也已暫停申根公約規定，加強與歐洲其他國家間的邊境管制。

●土耳其

土耳其當局宣布從15日起到4月17日止，暫停往返德國、法國、西班牙、挪威、丹麥、比利時、奧地利、瑞典和荷蘭航班，更早在3月初就停止往返義大利班機。

●英國

雖然英國遭多國禁止入境，卻沒有實施入境限制，僅要求從義大利入境的旅客自我隔離，其他疫區國家入境旅客若出現症狀也須比照辦理。

(中央社)