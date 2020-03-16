2019冠狀病毒疾病（武漢肺炎）疫情衝擊經濟，高盛集團（Goldman Sachs Group Inc）今天宣布，調降第1與第2季的美國經濟成長預測。

高盛在今天公布的報告中表示，今年頭3個月實質國內生產毛額原本預估成長為0.7%，現在下修為0%，第2季原本預估成長0%，現在將會萎縮5.0%。

高盛在最新的研究報告中說：「我們預期美國經濟活動會在3月接下來的時間劇烈萎縮，直到4月。」

但高盛看好美國第3季的經濟成長，對美國國內生產毛額的預估，從原先的1%上調到3%。

(中央社)