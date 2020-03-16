疫情衝擊 高盛下修美Q1與Q2經濟成長預測 15:182020/03/16 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 2019冠狀病毒疾病（武漢肺炎）疫情衝擊經濟，高盛集團（Goldman Sachs Group Inc）今天宣布，調降第1與第2季的美國經濟成長預測。 高盛在今天公布的報告中表示，今年頭3個月實質國內生產毛額原本預估成長為0.7%，現在下修為0%，第2季原本預估成長0%，現在將會萎縮5.0%。 高盛在最新的研究報告中說：「我們預期美國經濟活動會在3月接下來的時間劇烈萎縮，直到4月。」 但高盛看好美國第3季的經濟成長，對美國國內生產毛額的預估，從原先的1%上調到3%。 (中央社) #高盛 #經濟 #成長 #美國 #經濟成長 也許您會感興趣 國際熱門新聞 有新冠病例 超過3800郵輪客沒檢測佛州全下船 - 時事 驚！伊朗1000萬人受檢 竟21萬人有症狀 - 國際 師法台防疫措施 以色列關閉全國餐廳、咖啡館 - 國際 陽台開演唱會！義大利人唱「中國國歌」高喊：謝謝中國 民眾歡樂鼓掌 - 國際 英國佛系防疫無效？ 一日增加14死亡病例 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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