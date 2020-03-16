昨天北部出現高中生確診個案，今多個縣市開出第一槍，頒布高中以下師生近期禁止出國的禁令，若真有出國必要，必須向地方教育局報備，但各地方超前中央下達旅遊禁令的作為仍引來專家質疑，痛批這種超前於中央的部署「邏輯不知道在哪裡」。

台大醫院小兒感染科主任黃立民指出，禁止高中以下師生出國這本身並沒有什麼錯，問題在地方做的比中央更超前，防疫上是否有需求？效果又能達多少這很難說，而且學生出國數本來就不多，現在也很多國家不能去，禁高中以下師生出國這背後的邏輯到底在哪？

黃立民更以腸病毒為例，過去地方的停課標準硬是要比中央寬容，但事實上這對於防疫的幫助效果仍相當有限。而且新加坡疫情已趨緩，當地也有很多人擁有抗體，若禁止國人前往當地其實也怪怪的。

他反問，就算台灣將所有國家都禁止，要用完全斷航來封鎖疫情，那這種鎖國的政策又能持續多久？難道要執行到疫苗問世？還是到下個冬天結束？

(中時 )