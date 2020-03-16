獨立樂團哭哭！ 新北海洋獨立音樂大賞確定取消 15:092020/03/16 中時 許哲瑗 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市河海音樂季中的「海洋獨立音樂大賞」確定取消。（新北市觀旅局提供／許哲瑗新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市河海音樂季中的「海洋獨立音樂大賞」，每年吸引上百組獨立樂團共襄盛舉，考量疫情嚴峻，新北市觀旅局今宣佈，為避免樂團群聚練習，原訂3月中旬登場的徵選活動確定取消，至於最受矚目的「貢寮海洋音樂祭」及「淡水漁人舞台」是否取消，相關單位仍在研議中。 (中時 ) #獨立 #海洋 #音樂 #取消 #樂團 也許您會感興趣 推薦閱讀 疫情嚴峻 蘋果推遲新品發表會 04:092020/03/12 焦點新聞 蘋果3月發表會 恐取消 04:102020/03/12 財經要聞 住院險免等待期 國壽首鳴槍 04:102020/03/12 投資理財 東奧組委會 一團亂 04:102020/03/12 運動天地 龍潭渴望園區 拚獨立設里 04:102020/03/12 地方新聞 不敵新冠肺炎 北海道觀光巴士公司裁近9成司機 14:492020/03/12 國際 德國防疫關閉音樂廳 柏林愛樂改開直播會樂迷 15:082020/03/12 生活 NBA停賽 損失數億美元 04:092020/03/13 全球財經 百花開無人賞 疫起辜負春天 04:102020/03/13 地方新聞 齊秦爭歌曲授權金再勝訴！北院判環球音樂賠87萬 16:092020/03/13 社會 生活熱門新聞 高中生遊希臘1個多月返台確診 網瘋狂肉搜 - 生活 北市高中生確診班級停課 家長狂問要上課嗎？校方回應了 - 生活 台北市宣布 各校師生7月14前不得出國 - 生活 吃魚拉出巨大白蟲 老饕一看暴動 - 生活 館長自產雞胸肉一片89元 他一入口哭哭了 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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