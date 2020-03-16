新北市河海音樂季中的「海洋獨立音樂大賞」，每年吸引上百組獨立樂團共襄盛舉，考量疫情嚴峻，新北市觀旅局今宣佈，為避免樂團群聚練習，原訂3月中旬登場的徵選活動確定取消，至於最受矚目的「貢寮海洋音樂祭」及「淡水漁人舞台」是否取消，相關單位仍在研議中。

(中時 )